«Если платья будут малы, куплю на размер больше»: Анна Нетребко о своем отношении к диетам и похудению
45-летняя оперная певица Анна Нетребко постоянно публикует на своей странице в Instagram фотографии с гастролей, на которых она не только выступает на лучших оперных сценах, но и посещает местные достопримечательности. Подписчики знаменитости всегда отмечают, как хорошо, свежо и стильно выглядит оперная дива. Так, например, на последних снимках фолловеры обратили внимание на новый цвет волос звезды: Анна стала блондинкой. Многие отметили, что новый цвет волос очень идет певице: «Анна, я и забыла, что вы были брюнеткой. Настолько клево сейчас)))», «Цвет волос очень элегантный!», «Анна ! Вы прекрасны! И внешне и внутренняя красота покоряют сердца!»
Сегодня в Instagram знаменитости появился эмоциональный пост: «Уважаемые работники СМИ! Прекратите писать бред! Я уже не раз заявляла, что не приемлю НИ ДИЕТ НИ ХУДЕНИЯ! Похудела на 10 килограмм?!? Да я лучше помру! Живите спокойно и кушайте хорошо! А если платья будут малы, куплю на размер больше». По всей видимости, пост связан с большим количеством публикаций о сенсационном похудении оперной дивы.
Напомним, Анна Нетребко придерживается правильного питания, практически не ест в ресторанах. В меню оперной дивы — каши, фрукты, овощи, рыба, морепродукты, яйца. Жареное, сладкое, выпечку — Анна старается ограничивать. По словам певицы, нагрузкам в спортзале она предпочитает прогулки с супругом Юсифом Эйвазовым.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram.com