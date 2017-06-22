Оперная дива устала от домыслов журналистов

45-летняя оперная певица Анна Нетребко постоянно публикует на своей странице в Instagram фотографии с гастролей, на которых она не только выступает на лучших оперных сценах, но и посещает местные достопримечательности. Подписчики знаменитости всегда отмечают, как хорошо, свежо и стильно выглядит оперная дива. Так, например, на последних снимках фолловеры обратили внимание на новый цвет волос звезды: Анна стала блондинкой. Многие отметили, что новый цвет волос очень идет певице: «Анна, я и забыла, что вы были брюнеткой. Настолько клево сейчас)))», «Цвет волос очень элегантный!», «Анна ! Вы прекрасны! И внешне и внутренняя красота покоряют сердца!»