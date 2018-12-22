«Если бы не жена, я бы сошел с ума»: супруга помогает Андрею Григорьеву-Апполонову пережить смерть близких

По словам Григорьева-Апполонова, через полтора года его ждет новое испытание — 50-летний юбилей: «Все мои друзья уже полтинники отметили. Леня Агутин с Володей Пресняковым этот барьерчик прошли, великолепно себя чувствуют, не жалуются. Главное — зафиксировать в душе свой любимый возраст и так жить. У меня это 25 лет. — признался музыкант. — К 50 годам я бы хотел измениться. Серьезнее стать, взрослее. Вот такая цель у меня формируется. Время есть еще, 1,5 года осталось до трагического юбилея».

Напомним, 48-летний Андрей Григорьев-Апполонов и 33-летняя Мария Банкова воспитывают двоих сыновей — 15-летнего Ивана и 10-летнего Артемия. Пара познакомилась в 2002 году и лишь после рождения младшего сына артист и его возлюбленная решили узаконить отношения.