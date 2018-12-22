«Если бы не жена, я бы сошел с ума»: супруга помогает Андрею Григорьеву-Апполонову пережить смерть близких

В 2017 году Андрей Григорьев-Апполонов пережил сразу две больших потери — внезапно умер бывший коллега и хороший друг музыканта Олег Яковлев, а через месяц не стало его любимой сестры Юлии. Справиться с тяжелой депрессией, настигнувшей рыжего «Иванушку», ему помогает супруга Мария. «Я до сих пор не пришел в себя после смерти сестры, мы с ней были очень близки. Как будто половину меня отняли. Я по своей линии остался практически сиротой. Кроме Маши теперь некому рассказать что-то потаенное, высказаться, очень не хватает родни. Чувствуешь себя беззащитным. — признался певец. — Семья и сцена — это то, что помогает. Если бы не Маша, я бы уже с ума сошел. Она моя опора и крепость. Я бесконечно благодарен, что Маша еще со мной, не махнула рукой. Она периодически машет, но потом меня вытаскивает все-таки», — признался Андрей Тимуру Кизякову в программе «Когда все дома».
По словам Григорьева-Апполонова, через полтора года его ждет новое испытание — 50-летний юбилей: «Все мои друзья уже полтинники отметили. Леня Агутин с Володей Пресняковым этот барьерчик прошли, великолепно себя чувствуют, не жалуются. Главное — зафиксировать в душе свой любимый возраст и так жить. У меня это 25 лет. — признался музыкант. — К 50 годам я бы хотел измениться. Серьезнее стать, взрослее. Вот такая цель у меня формируется. Время есть еще, 1,5 года осталось до трагического юбилея».
Напомним, 48-летний Андрей Григорьев-Апполонов и 33-летняя Мария Банкова воспитывают двоих сыновей — 15-летнего Ивана и 10-летнего Артемия. Пара познакомилась в 2002 году и лишь после рождения младшего сына артист и его возлюбленная решили узаконить отношения.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram