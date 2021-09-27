Еще одна наследница? На что может претендовать внебрачная дочь Королевой

«Шансы малы. Что на территории США, что на территории Российской Федерации. У нас по законодательству кто рожает, тот и мать, а совсем не донор яйцеклеток. По нашему законодательству суррогатная мать может оставить ребенка себе и никому не отдавать», — говорит он

Интересно, что, несмотря на это, в будущем ребенок может претендовать на наследство своей звездной биологической мамы.

«Есть одно но. Дочь Наташи Королевой вправе претендовать в российских судах на наследство певицы. У донора же нет никаких прав, а вот у ребенка есть. Дочка может обратиться в суд, сделав анализ ДНК, и стать наследницей», — отмечает адвокат.