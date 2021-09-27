Еще одна наследница? На что может претендовать внебрачная дочь Королевой
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @koroleva__star
Существование девочки стало откровением для всех, включая мужа певицы Тарзана, который явно был озадачен новостью, хотя и попытался это скрыть. Многие и вовсе не поверили в то, что малышка действительно существует.
В новом выпуске «Звезды сошлись» на телеканале «НТВ» адвокат Нарек Костанян рассказал, какие права есть у Королевой относительно девочки. Оказалось, что певица еще долго не сможет познакомиться с малюткой, а забрать ее к себе в семью у нее вовсе не получится.
«Шансы малы. Что на территории США, что на территории Российской Федерации. У нас по законодательству кто рожает, тот и мать, а совсем не донор яйцеклеток. По нашему законодательству суррогатная мать может оставить ребенка себе и никому не отдавать», — говорит он
Интересно, что, несмотря на это, в будущем ребенок может претендовать на наследство своей звездной биологической мамы.
«Есть одно но. Дочь Наташи Королевой вправе претендовать в российских судах на наследство певицы. У донора же нет никаких прав, а вот у ребенка есть. Дочка может обратиться в суд, сделав анализ ДНК, и стать наследницей», — отмечает адвокат.
Фото: Instagram, Global Look Press