«Еще немного дряблая»: Регина Тодоренко не стесняется своей фигуры в бикини

28-летняя Регина Тодоренко стала мамой в декабре прошлого года. Телеведущая не стесняется недостатков своей фигуры и честно рассказывает об этом подписчикам. «Ещё немного дряблая , но уже стремящаяся к успеху 💪🏻😈мать 😆 Если бы вы знали , как рука хотела отретушировать ляжки, как палец дрогнул при виде лишнего жира на боках, 🙈 ещё и ко всему добил последний пост с идеальной фигурой @annasedokova 😍Но слова мужа «я люблю тебя любую» остановили мои шаловливые ручонки. Пусть у каждого из нас будет человек , который питает к нам самые прекрасные в мире эмоции, самое доброе в Мира чувство - безусловную любовь», — подписала Тодоренко новое пляжное фото.
«Ты - самая красивая женщина на планете!!!! Даже не думай что-то менять! Я в восторге от твоей фигуры! От твоего тела! Я преклоняюсь перед тобой за то, как ты быстро пришла в форму! Как тяжело ты для этого работаешь! Я тебя уважаю за это, ценю и люблю в тысячу раз больше, чем вчера! Но все же меньше, чем завтра!», — ответил на публикацию супруг Регины Тодоренко, певец Влад Топалов.
«Я думаю что половина женщин хотели бы так "дрябло" выглядеть после родов!!! И я в их числе😂», «Где ляжки!? Какие бока!? Регина, слушай мужа», «Ничего себе дряблая😱 вы прям вдохновляете рожать, если после этого можно так выглядеть 😍», «Я искренне не понимаю где лишний жир», «У меня такой фигуры даже до беременности не было», «Нет никакого лишнего жира, божественная фигура, Регина», «Регина, Вы красотка! Куда худеть-то?», «Да что тут ретушировать!!! Талия и плоский живот уже! Хотя прошло всего-ничего! Мое восхищение», — написали Регине подписчики.
А что вы скажете про фигуру Регины Тодоренко?
Больше о беременности Регины Тодоренко вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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