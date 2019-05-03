«Еще немного дряблая»: Регина Тодоренко не стесняется своей фигуры в бикини

«Ты - самая красивая женщина на планете!!!! Даже не думай что-то менять! Я в восторге от твоей фигуры! От твоего тела! Я преклоняюсь перед тобой за то, как ты быстро пришла в форму! Как тяжело ты для этого работаешь! Я тебя уважаю за это, ценю и люблю в тысячу раз больше, чем вчера! Но все же меньше, чем завтра!», — ответил на публикацию супруг Регины Тодоренко, певец Влад Топалов.

«Я думаю что половина женщин хотели бы так "дрябло" выглядеть после родов!!! И я в их числе😂», «Где ляжки!? Какие бока!? Регина, слушай мужа», «Ничего себе дряблая😱 вы прям вдохновляете рожать, если после этого можно так выглядеть 😍», «Я искренне не понимаю где лишний жир», «У меня такой фигуры даже до беременности не было», «Нет никакого лишнего жира, божественная фигура, Регина», «Регина, Вы красотка! Куда худеть-то?», «Да что тут ретушировать!!! Талия и плоский живот уже! Хотя прошло всего-ничего! Мое восхищение», — написали Регине подписчики.