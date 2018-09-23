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«Еще не поздно»: 59-летний Александр Васильев рассказал, почему у него до сих пор нет детей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Васильев

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Ведущий «Модного приговора» дал откровенное интервью на тему детей и наследников.

23 сентября в эфир Первого канала вышел очередной эпизод шоу «Честное слово» Юрия Николаева, гостем которого стал историк моды Александр Васильев. Телеведущий честно объяснил, почему в свои почти 60 лет так и не обзавелся семьей.

«Опыт моего дружеского окружения не всегда говорит о великолепных отношениях двух поколений. Масса примеров, когда дети не принимают родителей за что-то, считают, что им не уделяли достаточно внимания или не дали жилплощадь, деньги… Когда мне говорят: «Что же вы не завели своих детей?», я отвечаю: «Во-первых, еще не поздно. Я равняюсь на Олега Павловича Табакова. А во-вторых, вы верите в то, что не мы заводим детей, а душа ребенка выбирает сама, от кого ему родиться?». На все есть божье провидение», — заявил Александр Александрович.

Мужчина заверил телезрителей, что даже если выйдет так, что он не станет отцом, у него есть кому передать свое огромное наследство, которое оценивается в 1,5 миллиона евро. «У рода Васильевых много других потомков от моего дяди, который был любвеобилен. У меня очень много племянников и кузенов. Наш род не угас. И мне есть, кому отдать и семейные ценности, и документы», — признался Васильев.

Фото и видео: Instagram

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