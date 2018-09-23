«Еще не поздно»: 59-летний Александр Васильев рассказал, почему у него до сих пор нет детей

23 сентября в эфир Первого канала вышел очередной эпизод шоу «Честное слово» Юрия Николаева, гостем которого стал историк моды Александр Васильев. Телеведущий честно объяснил, почему в свои почти 60 лет так и не обзавелся семьей.

«Опыт моего дружеского окружения не всегда говорит о великолепных отношениях двух поколений. Масса примеров, когда дети не принимают родителей за что-то, считают, что им не уделяли достаточно внимания или не дали жилплощадь, деньги… Когда мне говорят: «Что же вы не завели своих детей?», я отвечаю: «Во-первых, еще не поздно. Я равняюсь на Олега Павловича Табакова. А во-вторых, вы верите в то, что не мы заводим детей, а душа ребенка выбирает сама, от кого ему родиться?». На все есть божье провидение», — заявил Александр Александрович.