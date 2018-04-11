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«Еще бы два часа — и меня не спасли»: Таисия Повалий была на волосок от смерти из-за аборта

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Таисии Повалий

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Актриса откровенно рассказала, как едва не умерла.

53-летняя Таисия Повалий не часто делится подробностями своей жизни, однако для программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» она сделала исключение. В эфире популярная певица рассказала, как едва не лишилась жизни из-за незапланированной беременности.

В 1983 году Таисия родила своему супругу, музыканту Владимиру Повалию, сына Дениса, а годом позднее вновь узнала о беременности. Для начинающей артистки, только получившей место в Киевском государственном мюзик-холле, второй ребенок мог поставить крест на карьере, поэтому Таисии пришлось делать сложный выбор.

«Я упала дома и потеряла сознание. Очнулась уже на носилках, когда меня выносили из дому. Потом помню, что услышала голос хирурга, что необходимо срочно отправлять меня на операционный стол. Потом врач пришел в палату и сказал: «Девочка, ты родилась в рубашке. Еще бы два часа и тебя не спасли». Да, я делала эти уколы, которые якобы вызывают выкидыш. Из-за них у меня происходили неприятные процессы в организме. Я пошла к врачу, но она не увидела внематочную беременность. Просто отправила меня на аборт, меня почистили, а вечером я уже упала без сознания. Так что уколы здесь не при чем, плод уже был большой», — вспомнила Повалий.

По словам певицы, тогда она испытала самую большую боль в своей жизни, справиться с которой ей помог супруг. Однако спустя девять лет пара развелась. В 1993 году Таисия влюбилась в музыканта Игоря Лихуту. Воспитание не позволило артистке закрутить роман на стороне, поэтому она во всем призналась мужу: «Игорь на тот момент уже имел за плечами два брака. Он не звал меня замуж, и вообще не знала, будем ли мы в будущем вместе. Однако я ничего не могла поделать со своей любовью, поэтому честно рассказала Владимиру о происходящем».

В этом году Таисия Повалий и Игорь Лихута отпразднуют серебряную свадьбу. Головокружительный успех и стремительное развитие карьеры отодвинуло на задний план мечты о пополнении в семье, тем не менее, сейчас певица жалеет, что так и не решилась завести детей с любимым мужчиной. «У нас не было времени, не было времени даже на то, чтобы об этом думать. Когда приходил такой момент, что был выбор между ребенком и сценой, мы отказывались. Да, это то, что вы подумали. Игорь меня не останавливал. Мы выбрали музыку, выбрали сцену, песню. Это наш выбор. Но я надеюсь, что бабушкой скоро буду», — призналась Борису Повалий.

Фото: instagram

Видео: Youtube/Официальный канал Таисии Повалий TPovaliyOfficial

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