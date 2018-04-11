«Еще бы два часа — и меня не спасли»: Таисия Повалий была на волосок от смерти из-за аборта

53-летняя Таисия Повалий не часто делится подробностями своей жизни, однако для программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» она сделала исключение. В эфире популярная певица рассказала, как едва не лишилась жизни из-за незапланированной беременности.

В 1983 году Таисия родила своему супругу, музыканту Владимиру Повалию, сына Дениса, а годом позднее вновь узнала о беременности. Для начинающей артистки, только получившей место в Киевском государственном мюзик-холле, второй ребенок мог поставить крест на карьере, поэтому Таисии пришлось делать сложный выбор.

«Я упала дома и потеряла сознание. Очнулась уже на носилках, когда меня выносили из дому. Потом помню, что услышала голос хирурга, что необходимо срочно отправлять меня на операционный стол. Потом врач пришел в палату и сказал: «Девочка, ты родилась в рубашке. Еще бы два часа и тебя не спасли». Да, я делала эти уколы, которые якобы вызывают выкидыш. Из-за них у меня происходили неприятные процессы в организме. Я пошла к врачу, но она не увидела внематочную беременность. Просто отправила меня на аборт, меня почистили, а вечером я уже упала без сознания. Так что уколы здесь не при чем, плод уже был большой», — вспомнила Повалий.

По словам певицы, тогда она испытала самую большую боль в своей жизни, справиться с которой ей помог супруг. Однако спустя девять лет пара развелась. В 1993 году Таисия влюбилась в музыканта Игоря Лихуту. Воспитание не позволило артистке закрутить роман на стороне, поэтому она во всем призналась мужу: «Игорь на тот момент уже имел за плечами два брака. Он не звал меня замуж, и вообще не знала, будем ли мы в будущем вместе. Однако я ничего не могла поделать со своей любовью, поэтому честно рассказала Владимиру о происходящем».