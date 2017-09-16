Московский дворец торжеств «Сафиса» собрал весь цвет отечественного бомонда

Этот год запомнится большим количеством громких свадеб. Минувшим вечером в Москве прошли гуляния в честь бракосочетания Карена Карапетяна —младшего сына владельца группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна — и его избранницы Лилит.

Венчание пары прошло в Кафедральном соборе Святого Преображения Господня Армянской Апостольской Церкви. По словам присутствующих, традиционные свадьбы «красивы, статны и завораживающи. Достойные и выдержанные, при этом роскошные и запоминающиеся!». Возле собора гостей встречали артисты, исполнявшие традиционные армянские танцы.

Публикация от @vogue._.style Сен 16 2017 в 4:19 PDT

Публикация от ▪️Ashot Khachatryan ▪️ (@burtonchik) Сен 16 2017 в 12:19 PDT

Публикация от @vogue._.style Сен 16 2017 в 6:00 PDT

Невеста для торжественного дня выбрала белоснежное платье Zuhair Murad со шлейфом, усыпанное россыпью страз. Особую красоту наряду придавал ассиметричный покрой длинной юбки.

Публикация от ▪️Ashot Khachatryan ▪️ (@burtonchik) Сен 16 2017 в 8:42 PDT

Публикация от Zepyur Brutyan (@zepyur_brutyan) Сен 16 2017 в 11:59 PDT

Зал дворца торжеств«Сафиса», где прошел свадебный банкет, был украшен огромным количеством цветов в нескольких оттенках розового. Особой изюминкой стал кондитерский шедевр — многометровый торт от одного из известных московских кондитеров.

Публикация от I Love Armenia (@ilovearmenia) Сен 16 2017 в 3:59 PDT

Гостей мероприятия развлекали Эрос Рамазотти, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Вера Брежнева, Сергей Шнуров, Тимати, Маргарита Позоян и другие известные артисты. Ведущими вечера стали Андрей Малахов и Николай Басков. Особым гостем на свадьбе стал президент Армении Серж Саргсян.

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum) Сен 16 2017 в 8:11 PDT

Публикация от Март Бабаян (@martbabayan_) Сен 16 2017 в 4:44 PDT

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Сен 16 2017 в 12:48 PDT

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Сен 16 2017 в 3:08 PDT

Публикация от @_sonya777 Сен 16 2017 в 12:24 PDT

Напомним, несколько недель назад в два этапа прошла свадьба дочери Михаила Турецкого Сарины. Сначала торжество состоялось в Москве, а после — на родине жениха в Грузии.