Эпатажный психолог Вероника Степанова призналась, для чего поднимает откровенные темы в своем блоге
Вероника Степанова – очень популярный среди российских пользователей Сети блогер. Свой блог она ведет прямолинейно и очень откровенно, не стесняясь поднимать самые провокационные темы.
В беседе с Ксенией Собчак она рассказала, зачем это делает.
«Это шоу. Это психология, которая граничит с перформансом, это выступление, яркие эмоции. Тут очень много чего примешано. А в противном случае ты просто получишь три своих просмотра и будешь причислена к остальным, разным академическим скучным мышкам», – признается психолог.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @veronik20011
Она отметила, что без эпатажа не всегда удается привлечь внимание к важным темам.
«Когда я беру какой-то медицинский ролик, скажем, про обсессивно-компульсивное расстройство, вместе с этим нужно что-то для подогрева, ярких чувств, эпатажности. Ты эту приправочку добавляешь, и зритель смотрит. Увлечение генитальной тематикой — это подростковщина, которая никак не перерастает, это веселит, хочется наступить на эти границы, хочется проверить общество на реакцию, и ты получаешь обратную волну в виде комментариев и просмотров».
С Ксенией Собчак они поговорили и об этической стороне ее работы. В практике блогера есть случай, когда один из ее клиентов после работы с ней оказался в глубокой депрессии.
Вероника объяснила, что этот случай был необходим для того, чтобы показать ошибки психологов. При этом клиент был ее хорошим знакомым, и согласился, чтобы она на нем училась.
«Когда я снимаю какие-то свои видео, то я могу что-то умолчать или что-то опустить. Что касается Жорика, это был мой друг, с которым мы дружили. Я решила на нем поучиться, он и согласился. У него были проблемы с девушками, а я решила ему помочь», – рассказала она.
Фото: Instagram Вероники Степановой
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