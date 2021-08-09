Эпатажный психолог Вероника Степанова призналась, для чего поднимает откровенные темы в своем блоге

С Ксенией Собчак они поговорили и об этической стороне ее работы. В практике блогера есть случай, когда один из ее клиентов после работы с ней оказался в глубокой депрессии.

Вероника объяснила, что этот случай был необходим для того, чтобы показать ошибки психологов. При этом клиент был ее хорошим знакомым, и согласился, чтобы она на нем училась.

«Когда я снимаю какие-то свои видео, то я могу что-то умолчать или что-то опустить. Что касается Жорика, это был мой друг, с которым мы дружили. Я решила на нем поучиться, он и согласился. У него были проблемы с девушками, а я решила ему помочь», – рассказала она.