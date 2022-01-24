Эпатажный дизайнер Филипп Плейн во второй раз станет отцом

Для 43-летнего дизайнера этот ребенок не будет первым. У него уже есть сын от бразильской модели Фернанды Ригони. С ней Плейн встречался недолгое время в начале 2000-х. Мальчик, которого назвали Ромео, живет с матерью.

С Лючией Бартоли Филипп Плейн вместе с 2019 года, благодаря отношениям с дизайнером девушка стала звездой в инстаграм. Пара официально не расписана.