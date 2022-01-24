Эпатажный дизайнер Филипп Плейн во второй раз станет отцом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Gerald Matzka/ZB
Для 43-летнего дизайнера этот ребенок не будет первым. У него уже есть сын от бразильской модели Фернанды Ригони. С ней Плейн встречался недолгое время в начале 2000-х. Мальчик, которого назвали Ромео, живет с матерью.
С Лючией Бартоли Филипп Плейн вместе с 2019 года, благодаря отношениям с дизайнером девушка стала звездой в инстаграм. Пара официально не расписана.
Филипп устроил шикарную вечеринку — baby shower, на которой объявляют пол ребенка. Зачастую для самих молодых родителей пол малыша становится сюрпризом. После УЗИ врачи просто прячут данные о поле ребенка в конверт и отдают организатору baby shower. А пара уже во время мероприятия или лопает шары, или режет торт, или делает что-то еще, что покажет им, кто же у них родится. Шарики или крем внутри торта голубого цвета — мальчик, розового, соответственно, девочка.
Модельер и его возлюбленная ждут мальчика.
Филипп пользуется популярностью у российских селебрити. Вещи дизайнера носят Филипп Киркоров, Ольга Бузова, очень редко, но позволяет себе Яна Рудковская. Филипп любит Россию и не раз сюда приезжал. Дизайнер стал одним из членов жюри в шоу «Ты — топ модель на ТНТ». Победительница проекта должна была получить контракт с брендом Philipp Plein.
Напомним, что Филипп Плейн основал свой бренд одежды Philipp Plein в 2004 году. Начинал он с производства мебели за несколько лет до этого. Его дебют на Неделе моды в Милане состоялся в 2011 году. Стиль дизайнера стал узнаваемым: Плейн использует кожу, стразы, изображения черепов и различные мотивы тату-искусства. Среди клиентов и друзей Дома Philipp Plein такие звезды, как Ким Кардашьян, Мадонна, Рассел Кроу, Антонио Бандерас, Джонни Депп, Пэрис Хилтон, Хайди Клум, Наоми Кэмпбелл и многие другие.
Фото: GlobalLookPress