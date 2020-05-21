Эпатажная Кристина Асмус собрала комплименты за фотошутку с усами: «Тебе и так хорошо!»

Обычно на Кристину, которая любит эпатировать публику, льется поток критики, но в этот раз ее юмор оценили. Поклонники даже поддержали ее и сделали немало комплиментов необычному образу.

«Ходи так! Тебе идет», — написала в комментарии Натэлла Крапивина. «Так и должна выглядеть жена Сурового» (эстрадный образ мужа Асмус Гарика Харламова, — прим. ред.), «ittle Big копия», «Сеня, быстро объясни товарищу, зачем Володька сбрил усы!», «Ну хоть в карантин-то можно расслабиться», «Никогда не говори девушке комплименты по поводу ее усов! Даже если они ей чертовски идут!», «Не брейся, тебе и так хорошо», — посыпались комментарии.

Ранее Кристина Асмус размещала в Instagram видео с «дикими» танцами с «беременным» животом. Тогда ее фолловеры не были настолько благосклонны: многие шутку не оценили и признали, что отписываются от Асмус.

А вы можете оценить подобные шутки?