Эпатажная Кристина Асмус собрала комплименты за фотошутку с усами: «Тебе и так хорошо!»
Фото: Instagram
Кристина Асмус вновь удивила своих подписчиков. Она опубликовала в социальной сети фото с усами. «Чёт лень бриться, тысяча чертей!», — шутливо подписала она пост.
Обычно на Кристину, которая любит эпатировать публику, льется поток критики, но в этот раз ее юмор оценили. Поклонники даже поддержали ее и сделали немало комплиментов необычному образу.
«Ходи так! Тебе идет», — написала в комментарии Натэлла Крапивина. «Так и должна выглядеть жена Сурового» (эстрадный образ мужа Асмус Гарика Харламова, — прим. ред.), «ittle Big копия», «Сеня, быстро объясни товарищу, зачем Володька сбрил усы!», «Ну хоть в карантин-то можно расслабиться», «Никогда не говори девушке комплименты по поводу ее усов! Даже если они ей чертовски идут!», «Не брейся, тебе и так хорошо», — посыпались комментарии.
Ранее Кристина Асмус размещала в Instagram видео с «дикими» танцами с «беременным» животом. Тогда ее фолловеры не были настолько благосклонны: многие шутку не оценили и признали, что отписываются от Асмус.
А вы можете оценить подобные шутки?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!