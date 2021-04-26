Энтони Хопкинс спал в постели, когда ему присудили премию «Оскар»

«Тони был в Уэльсе, где он вырос, и в четыре часа утра он спал. Я разбудил его, чтобы сообщить новости. Он был так счастлив и так благодарен», — уточнил агент Хопкинса Джереми Барбер. Он добавил, что после года карантина и вакцинации артист наконец-то смог вернуться на родину, Уэльс.

«Ему понравилась роль в "Отце" — это его самая большая гордость», — подчеркнул агент. Актера за всю карьеру номинировали на премию шесть раз, первый «Оскар» Энтони завоевал на 64-й церемонии за свою культовую роль опытного психиатра и серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера в психологическом триллере 1992 года «Молчание ягнят» с участием Джоди Фостер. В «Отце» Хопкинс играет Энтони, 80-летнего старика с деменцией.

По прогнозам многих экспертов, «Оскар» должен был получить Чедвик Боузман, награждение Хопкинса для многих стало сюрпризом.