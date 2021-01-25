Энн Хэтуэй рассказала, как смогла пережить травлю в социальных сетях

Актриса Энн Хатуэй, известная по фильмам «Дьявол носит Прада», «Алиса в стране чудес» и другим, рассказала, как пережила травлю в социальных сетях, и как это помогло ей вжиться в образ.

Свое признание актриса сделала в интервью изданию The Sun. В 2012 году она столкнулась с резкой критикой поклонников после того, как при подготовке к съемкам фильма «Отверженные» она позволила себе несколько неосторожных фраз.

Энн заявила, что собирается «нездоровые» 25 фунтов веса, коротко подстричь волосы, чтобы вжиться в образ.

«Весь Интернет словно ополчился на меня. Все меня ненавидели, и это было очень серьезно. Мне это пошло только на пользу», говорит Хэтуэй.

Ранее актриса признавалась, что ужасно себя чувствовала, когда ей за эту роль вручили «Оскар»:

«Я получала награду за изображение боли, которая все еще была очень важной частью коллективного опыта».

По словам актрисы, это был тяжелый и очень непростой период в ее жизни, но он же при этом был важным опытом. Пережить все это ей помогли близкие, особенно она ценит поддержку своего мужа, Адама Шульмана.