Энн Хэтэуэй рассказала, что была девятым кандидатом на главную роль в «Дьявол носит Prada»

Хэтэуэй уточнила, что за роль в фильме ей пришлось «бороться зубами и ногтями», и об этой истории она может рассказывать бесконечно. «Я была девятым кандидатом на роль Энди, - сказала она. - Но я поняла! Держись, никогда не сдавайся».

Актриса добавила, что Макадамс неоднократно отказывалась от роли. В 2007 году она рассказала Elle, что всегда предпочитает полностью погружаться в фильм, а не сниматься в нем только из-за того, что нужно сыграть какую-то роль.

Сообразительная Энн оставила записку на столе Карлы Хакен (вице-президента студии Fox 2000 Pictures) и даже начертила в саду на песке слова «Наймите меня». Настойчивость, смелость и креативный подход были вознаграждены на все 100%. Актриса вспомнила момент, когда узнала, что получила роль. «Я надевала рубашку, - сказала она. - У меня были гости. Помню, как выбежала в гостиную полуодетая с криками: «Я получила роль в «Дьявол носит Prada».

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