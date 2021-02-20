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Энн Хэтэуэй рассказала, что была девятым кандидатом на главную роль в «Дьявол носит Prada»

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Энн Хэтэуэй в фильме «Дьявол носит Prada»

Фото: Global Look Press

Американская актриса и певица Энн Хэтэуэй рассказала, что была только девятым кандидатом на главную роль в фильме «Дьявол носит Prada» и призвала никогда не сдаваться, пишет People.

Комедийная драма режиссера Дэвида Френкеля по одноименной книге Лорен Вайсбергер вышла в прокат в США 30 июня 2006 года. Первоначально, по словам Энн, на главную роль Андреа «Энди» Сакс продюсерская компания рассматривала канадскую актрису Рэйчел Макадамс («Дрянные девчонки», «Дневник памяти»).

В середине 2000-х Хэтэуэй была известна зрителям как звезда детских и «семейных» фильмов («Дневники принцессы», «Заколдованная Элла»), но ей очень хотелось попробовать себя в другом амплуа.

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Фото: instagram.com/annehathaway

Хэтэуэй уточнила, что за роль в фильме ей пришлось «бороться зубами и ногтями», и об этой истории она может рассказывать бесконечно. «Я была девятым кандидатом на роль Энди, - сказала она. - Но я поняла! Держись, никогда не сдавайся».

Актриса добавила, что Макадамс неоднократно отказывалась от роли. В 2007 году она рассказала Elle, что всегда предпочитает полностью погружаться в фильм, а не сниматься в нем только из-за того, что нужно сыграть какую-то роль.

Сообразительная Энн оставила записку на столе Карлы Хакен (вице-президента студии Fox 2000 Pictures) и даже начертила в саду на песке слова «Наймите меня». Настойчивость, смелость и креативный подход были вознаграждены на все 100%. Актриса вспомнила момент, когда узнала, что получила роль. «Я надевала рубашку, - сказала она. - У меня были гости. Помню, как выбежала в гостиную полуодетая с криками: «Я получила роль в «Дьявол носит Prada».

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Фото: Instagram/@annehathaway, Global Look Press

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