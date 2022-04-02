Завидный холостяк: Эндрю Гарфилд расстался со своей девушкой-моделью

На одного свободного жениха в Голливуде стало больше. По сообщениям западных журналистов, актер Эндрю Гарфилд разошелся со своей девушкой — моделью Алиссой Миллер. Неизвестно сколько пара встречалась тайно, но первый дебют на красной дорожке случился всего месяц назад.

Поклонники даже не успели получше узнать возлюбленную Гарфилда, как она сразу оказалась бывшей избранницей артиста. Причиной разрыва послужила сильная загруженность актера и несовпадение графиков. Алисса весьма успешная американская фотомодель. Как и у Эндрю, у девушки плотный рабочий график, который часто не совпадал с занятостью актера.

«Они были вместе довольно долгое время, прежде чем эти отношения стали достоянием общественности. Но из-за плотного рабочего графика Эндрю им стало очень трудно видеться друг с другом, —сообщает источник The Sun. — Вдобавок ко всему, стало ясно, что между ними есть некоторые различия, и было решено, что им лучше пожить отдельно, по крайней мере, сейчас. Это было разочарованием для Эндрю, потому что он хотел бы разделить волнение сезона награждений с любимой».

Хоть в личной жизни у Эндрю Гарфилда не все гладко, зато работа продолжает радовать. После первой номинации за лучшую мужскую роль его ждёт немало интересных предложений и новых перспектив.