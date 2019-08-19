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«Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды»: Вера Брежнева призналась, какой ее любит муж

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Певица Вера Брежнева

Фото: Instagram Веры Брежневой
Певица поделилась откровениями из личной жизни.

Вера Брежнева стала героиней сентябрьского приложения российской версии журнала Vogue. В откровенном интервью певица рассказала, какой ее любит супруг, композитор Константин Меладзе. «Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса. А недавно он прислал одно мое фото с подписью: «Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей...». После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет», — написала Вера в Instagram под кадром с фотосессии для глянца.

«Ну ещё бы, у него были претензии, к такой женщине», «Вы потрясающая ❤️ откровенно говоря, не понимаю, о каких морщинах речь», «Муж дело говорит!!)))», «1000000000% поддерживаю вашего супруга😍😍😍😍Вы самая красивая на земле», «Морщины появляются от злости. Вам, Вера, это не грозит. Ни злость, ни морщины», «Какой прекрасный муж! Окрыляет! Это бесценно!», «Вы светитесь!!! Я смотрела ваше интервью и в вас скомбинирована и доброта и чувство собственного достоинства!» — комментируют публикацию фолловеры.

А вы согласны с Константином Меладзе?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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