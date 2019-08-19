«Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды»: Вера Брежнева призналась, какой ее любит муж

Вера Брежнева стала героиней сентябрьского приложения российской версии журнала Vogue. В откровенном интервью певица рассказала, какой ее любит супруг, композитор Константин Меладзе. «Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса. А недавно он прислал одно мое фото с подписью: «Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей...». После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет», — написала Вера в Instagram под кадром с фотосессии для глянца.