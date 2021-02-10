Эммануил Виторган высказался о своей экс-невестке Собчак: «Ксюша бывает резковата»

Эммануил Виторган прокомментировал свое отношение к бывшей невестке Ксении Собчак, а также к ее семье.

Он отметил, что не испытывает переживаний по поводу развода своего сына Максима, оставив их на его долю. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения, и сумели остаться друзьями ради общего сына Платона. Кроме того, хорошие отношения поддерживают и родители.

«С Людмилой Борисовной мы дружили и продолжаем, были вот на дне рождения внука. Должен сказать, что я не переживал, когда они расстались. Переживания или нет — пусть будут Максимкины. Их семья... Они прожили энное количество времени и, безусловно, сделали что-то хорошее друг для друга. Мы перезваниваемся, Иришка любит поговорить с Ксюшей. Она, на мой взгляд, бывает весьма резковата. Но кто не бывает», – рассказал Виторган в интервью Дмитрию Гордону.

Собчак и Виторган расстались в 2019 году, а вскоре телеведущая снова вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова.

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