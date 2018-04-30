Эммануил Виторган впервые показал семейный портрет с женой и 2-месячной дочкой

А еще в Москве актер поделился другим снимком с дочерью, показав, как кормит ее из бутылочки. Поклонники умилились кадром: «Будьте счастливы, малышке здоровья и Вашей взаимной любви», «Боже, вот он рай на земле!!! только ради этого нужно жить!!!», «Как она смотрит на папу», «Как трогательно!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фото: Instagram