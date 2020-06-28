Эммануил Виторган показал видео с подросшей дочерью Этель

Девочка сама находит себе дело и совсем не докучает маме с папой. Малышка деловито разбирает детали конструктора и складывает их в бассейн.

«Этелечка у нас довольно таки самодостаточна, может сама себя занимать и некому не мешать ...» - подписали кадры родители.

«Какая Этелечка умничка,занята иниересной игрой!С большим удовольствием наблюдаю за вашими очаровательными крохами,как они растут!Чудесные девчушки!Здоровья и счастья вашей семье!», «Хозяюшка маленькая!», «Умничка какая ! Золотой ребенок!», «И Кларочку скоро всему научит🌷Какие у Этелечки кудряшки🌸, сказочные ☀️, всегда мечтала о таких 😊», умиляются в комментариях подписчики Народного артиста России.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Эммануил Виторган - знаменитый российский актер, Народный артист Российской Федерации. За свою жизнь артист сыграл огромное количество ролей в кино и театре. Актер трижды был женат. Первая супруга Эммануила Виторгана Тамара Румянцева родила ему дочь Ксению, которая также выбрала театральную профессию. Со второй женой Аллой Балтер актер прожил долгие годы, пока в 2000 году супруга не скончалась от рака. В этом браке родился сын Максим, который сегодня также как и отец является известным актером. Третьей женой Виторгана стала Ирина Млодик, которая работала организатором концертов и мероприятий. Сегодня она активно помогает супругу в работе. Сын Эммануила Максим был против свадьбы отца, но молодоженов это не остановило. Пара воспитывает двух дочерей. Первую - Этель - 56-летняя Ирина родила в 2018 году сама с помощью процедуры ЭКО. Вторая девочка Клара появилась на свет благодаря услугам суррогатной матери годом позже.