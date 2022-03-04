Эммануил Виторган напугал подписчиков странным посланием в сториз
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ emmanuil_vitorgan
Актер взбудоражил общественность новой публикацией в блоге. После длительного затишья он выложил в Instagram видео, на котором показаны белый потолок и люстра.
Загадочная запись заинтересовала подписчиков. Некоторые из них посчитали, что так актер подает какой-то знак. Вот только, что он хотел этим сказать — неизвестно. Сам артист, как и его супруга, ситуацию никак не комментируют.
Фото: instagram/ emmanuil_vitorgan
Напомним, что после отъезда из России Виторган столкнулся с некоторыми трудностями. Ему срочно понадобились документы, которые он забыл в Москве. За помощью он обратился к подписчикам, так как сам вернуться не мог. В личном блоге актер написал сообщение с просьбой о передаче необходимых документов, если кто-то из фолловеров в ближайшее время собирается ехать из Москвы в Латвию.
Возможно, актер опубликовал видео случайно и переживать не о чем. Как бы то ни было, подписчики продолжают посылать Эммануилу сообщения с вопросами и ждут от него обратной связи.
Фото: Instagram