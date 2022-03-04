Эммануил Виторган напугал подписчиков странным посланием в сториз

Актер взбудоражил общественность новой публикацией в блоге. После длительного затишья он выложил в Instagram видео, на котором показаны белый потолок и люстра.

Загадочная запись заинтересовала подписчиков. Некоторые из них посчитали, что так актер подает какой-то знак. Вот только, что он хотел этим сказать — неизвестно. Сам артист, как и его супруга, ситуацию никак не комментируют.