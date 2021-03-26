Эмма Стоун в первый раз стала мамой

Актриса Эмма Стоун и ее супруг, режиссер шоу Saturday Night Live Дейв Маккери, стали родителями в первый раз. Об этом сообщает издание TMZ.

Малыш появился на свет 13 марта. Пол ребенка пока не раскрывается.

О беременности актрисы слухи появились еще в сентябре, когда она попалась на камеры папарацци в мешковатой одежде и с большим животом.

Роман Дейва и Эммы начался более трех лет назад. Сначала пара долго скрывала свои отношения, однако затем начали вместе выходить в свет, а позже Дейв сделал возлюбленной предложение. Их свадьба должна была состояться этой весной, однако, как и у многих других, сорвалась из-за коронавируса.

Однако вероятность того, что звездная пара все же сыграла свадьбу, есть, поскольку на их пальцах появились обручальные кольца.