Максим Матвеев стал «жженым» блондином. Оцените его новый образ

Стоит отметить, что поклонникам очень нравился Матвеев в образе брюнета — подписчики неоднократно заявляли, что актрисе Елизавете Боярской очень повезло, что он — ее супруг.

Стоит отметить, что это уже не первое неожиданное преображение артиста — до этого ради нового проекта он выкрасил волосы в яркий розовый оттенок, очень удивив своих поклонников.