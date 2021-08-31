Максим Матвеев стал «жженым» блондином. Оцените его новый образ
Актер Максим Матвеев решительно подошел к смене имиджа и опубликовал в своем личном блоге новое фото — на нем он предстал в образе блондина. На такие «жертвы» артист решился ради роли.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maximmatveev
«Так отдохнул, что, кажется, пора опять», — подписал он публикацию, намекнув, что кардинальные перемены потребовались для новой роли.
Стоит отметить, что поклонникам очень нравился Матвеев в образе брюнета — подписчики неоднократно заявляли, что актрисе Елизавете Боярской очень повезло, что он — ее супруг.
Стоит отметить, что это уже не первое неожиданное преображение артиста — до этого ради нового проекта он выкрасил волосы в яркий розовый оттенок, очень удивив своих поклонников.
Тогда он написал под публикацией:
«Пора на отдых... очевидно — пора...», — подписчики поддержали своего кумира и решили, что после таких перемен ему действительно не помешало бы расслабиться.
А вот в новом «блондинистом» образе поклонники нашли для актера неожиданное сравнение — кое-кому из подписчиков он напомнил Эминема, который действительно был с такой же прической на пике своей популярности.
Фото: Instagram Максима Матвеева, Global Look Press
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