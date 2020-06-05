Эмин Агаларов признался, что переболел коронавирусом: «Впервые в жизни был наедине с собой»
Фото: Instagram
40-летний Эмин Агаларов сделал неожиданное признание: он тайно переболел коронавирусом. Артист и бизнесмен не стал рассказывать о том, что у него диагностировали COVID-19, чтобы ему не задавали лишних вопросов.
«Я однажды брызнул одеколон и не почувствовал запаха, — рассказал Эмин во время общения с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым. — Не чувствовал и вкуса еды». Агаларов сразу же отправился сдавать анализы, которые у него и подтвердили коронавирус.
Болезнь проходила бессимптомно, не считая потерянного обоняния, и, по его словам, он не переживал. «Я понимал, что молодой организм, крепкий иммунитет и отсутствие хронических заболеваний на моей стороне. Теперь у меня есть антитела», — рассказал он.
Узнав о болезни, Эмин сразу изолировался от близких. «Я никогда в жизни не был наедине сам с собой, ни минуты. А тут столько времени провел один. Встретился с самим собой впервые за 40 лет. И был удивлен встрече с этим человеком. Полностью выздоровел», — рассказал Эмин, добавив, что уже вернулся к работе в офисе.
Напомним, недавно стало известно, что Эмин расстался со второй женой Аленой Гавриловой. Но, так их свадьба два года назад носила чисто номинальный характер — в загсе они не расписывались, то и бракоразводного процесса не было. Они просто разъехались. И теперь в Сети обсуждают: не в момент ли изоляции и общения с самим собой Эмин принял решение разорвать отношения с Аленой.
После расставания с Гавриловой Агаларов продолжает часто видеться с маленькой дочкой Афиной, но живет девочка с матерью. От первого брака с Лейлой Алиевой у Эмина есть трое детей — сыновья Али и Микаил и дочь Амина.
Фото и видео: Instagram
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