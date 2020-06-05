Эмин Агаларов признался, что переболел коронавирусом: «Впервые в жизни был наедине с собой»

40-летний Эмин Агаларов сделал неожиданное признание: он тайно переболел коронавирусом. Артист и бизнесмен не стал рассказывать о том, что у него диагностировали COVID-19, чтобы ему не задавали лишних вопросов.

«Я однажды брызнул одеколон и не почувствовал запаха, — рассказал Эмин во время общения с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым. — Не чувствовал и вкуса еды». Агаларов сразу же отправился сдавать анализы, которые у него и подтвердили коронавирус.

Болезнь проходила бессимптомно, не считая потерянного обоняния, и, по его словам, он не переживал. «Я понимал, что молодой организм, крепкий иммунитет и отсутствие хронических заболеваний на моей стороне. Теперь у меня есть антитела», — рассказал он.