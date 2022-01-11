Как под копирку: поклонники оценили сходство Эмина с сестрой на архивном фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @eminofficial
«С днем рождения, моя любовь! Будь счастлива всегда, лучшая сестра на планете», — подписал публикацию Агаларов. Родственники Эмина — непубличные персоны. Instagram-аккаунт Шейлы закрыт для незнакомцев, поэтому снимки, которые показал Эмин, можно назвать по-настоящему редкими в Сети.
«Она у тебя такая красивая! Здоровья, счастья, любви, пусть у вас все будет хорошо», «Поздравляю с днем рождения вашу сестричку, Эмин! Пусть она будет самой счастливой!», «Такие красивые оба», «Симпатичные!», «Одна улыбка на двоих», — не жалели комплиментов подписчики Эмина.
Ранее мы писали, что Эмин официально объявил о воссоединении семьи. Он снова сошелся со своей бывшей женой Аленой Гавриловой, которая родила от него дочь Афину. Певец снял обеих своих женщин в новогоднем клипе, подтвердив слухи о том, что пара снова вместе.
Свадьба Агаларова и Гавриловой состоялась в июле 2018 года в подмосковном загородном гольф-клубе, принадлежащем семье Агаларовых. В декабре того же года у них родилась дочь Афина. Примечательно, что девочка появилась на свет прямо в канун Нового года. В мае 2020 в Instagram Эмин Агаларов объявил о том, что они с Аленой разводятся. Ради дочери пара сохранила теплые отношения.
Фото: Instagram