Как под копирку: поклонники оценили сходство Эмина с сестрой на архивном фото

Ранее мы писали, что Эмин официально объявил о воссоединении семьи. Он снова сошелся со своей бывшей женой Аленой Гавриловой, которая родила от него дочь Афину. Певец снял обеих своих женщин в новогоднем клипе, подтвердив слухи о том, что пара снова вместе.

Свадьба Агаларова и Гавриловой состоялась в июле 2018 года в подмосковном загородном гольф-клубе, принадлежащем семье Агаларовых. В декабре того же года у них родилась дочь Афина. Примечательно, что девочка появилась на свет прямо в канун Нового года. В мае 2020 в Instagram Эмин Агаларов объявил о том, что они с Аленой разводятся. Ради дочери пара сохранила теплые отношения.