Эмин Агаларов рассказал о своих любовных неудачах: «Я человек доверчивый»

Певец не раскрывал истинных причин расставания с моделью, но заверил публику, что все прошло мирно и никаких претензий друг к другу нет. Он продолжает общаться с подрастающей дочкой и старается уделять ей максимум внимания. После развода с Аленой Эмин не был замечен в серьезных отношениях. Поклонников интересовало, почему артист одинок, и он высказал свою позицию на YouTube-канале «Откройте, Давид!»(на YouTube-канале «Откройте, Давид!»).

По всей видимости, певцу трудно найти честную девушку, которая была бы заинтересована в нем как в партнере, а не как в спонсоре. Напомним, что Эмин Агаларов является владельцем крупных компаний, основателем успешного лейбла и, помимо этого, наследник миллиардера.