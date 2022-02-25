Эмин Агаларов рассказал о своих любовных неудачах: «Я человек доверчивый»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ eminofficial
Певец не раскрывал истинных причин расставания с моделью, но заверил публику, что все прошло мирно и никаких претензий друг к другу нет. Он продолжает общаться с подрастающей дочкой и старается уделять ей максимум внимания. После развода с Аленой Эмин не был замечен в серьезных отношениях. Поклонников интересовало, почему артист одинок, и он высказал свою позицию на YouTube-канале «Откройте, Давид!»(на YouTube-канале «Откройте, Давид!»).
По всей видимости, певцу трудно найти честную девушку, которая была бы заинтересована в нем как в партнере, а не как в спонсоре. Напомним, что Эмин Агаларов является владельцем крупных компаний, основателем успешного лейбла и, помимо этого, наследник миллиардера.
«Искреннее отношение к себе можно только почувствовать. Поскольку я человек доверчивый, всегда верю в лучшее. Нельзя это определить сразу, как экспресс-тест для ковида. Это определяется интуитивно. Можно скорректировать свое поведение в ответ… Разбивали ли мне сердце? Были ситуации, когда мне казалось, что меня обидели», — объяснил артист.
Поклонники подозревают кумира в том, что он вернулся к бывшей жене. Алена Гаврилова и Эмин Агаларов были замечены вместе на отдыхе. Сам певец не скрывает, что он влюблен, но объект обожания не раскрывает.
Фото: Instagram