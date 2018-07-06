Эмин Агаларов — о счастье: «Не могу жить без творчества и бизнеса»

Накануне этого масштабного события Эмин дал большое интервью порталу WMJ.ru, в котором рассказал о том, что делает его счастливым, какие сюрпризы стоит ждать поклонникам от знаменитостей-участников фестиваля, а также о своей большой мечте.

«Мне кажется, я не буду чувствовать себя комфортно, если в моей жизни однажды не станет творчества или я перестану заниматься бизнесом. Это сама суть меня. Это, бесспорно, делает меня счастливым. Наверное, именно поэтому я все успеваю и хочу успевать», — признался Эмин.