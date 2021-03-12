Эмили Ратаковски впервые стала мамой
Фото: Instagram
Модель Эмили Ратаковски в Международный женский день впервые стала мамой. Об этом она сообщила в своем личном блоге в Instagram.
«Сильвестр Аполлон Бир теперь с нами. Слай появился на свет 8 марта в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни», — написала модель под своим фото с первенцем на руках.
Интересно, что Эмили не дала однозначного ответа не то, какой пол у ее малыша — причина оказалась в ее позиции по этому вопросу. Модель придерживается популярных взглядов о том, что человек свободен выбирать себе гендер самостоятельно.
«Когда мы с мужем сказали друзьям, что я беременна, их первый вопрос после поздравлений почти всегда звучал так: "Знаете ли вы пол малыша?" Нам нравится отвечать, что мы не узнаем его гендер, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и что тогда он сам сообщит нам об этом», — пишет Эмили.
Фото и видео: Instagram Эмили Ратаковски
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