Эмили Ратаковски впервые стала мамой

Интересно, что Эмили не дала однозначного ответа не то, какой пол у ее малыша — причина оказалась в ее позиции по этому вопросу. Модель придерживается популярных взглядов о том, что человек свободен выбирать себе гендер самостоятельно.

«Когда мы с мужем сказали друзьям, что я беременна, их первый вопрос после поздравлений почти всегда звучал так: "Знаете ли вы пол малыша?" Нам нравится отвечать, что мы не узнаем его гендер, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и что тогда он сам сообщит нам об этом», — пишет Эмили.