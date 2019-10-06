Эмили Ратажковски в очень смелом платье, Сиенна Миллер в прозрачных кружевах и другие звезды на премии Tony Awards — 2019

Самой эффектной девушкой церемонии на этот раз стала Эмили Ратажковски, позировавшая на красной дорожке в смелом платье с глубоким декольте и вырезами на талии. Сиенна Миллер выбрала более скромный, но все равно провокационный наряд — платье с верхом из прозрачного кружева.
Фото: Eastnews
Также премию посетили Ванесса Хадженс, Закари Куинто, Анна Винтур с дочерью Би Шаффер, Люси Лью, Джейк Джилленхол, Мариса Томей, Джим Парсонс и многие другие. Больше знаменитостей — в фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: East News
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