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Эмили Ратажковски в очень смелом платье, Сиенна Миллер в прозрачных кружевах и другие звезды на премии Tony Awards — 2019

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эмили Ратажковски

Фото: Eastnews
В Нью-Йорке прошла ежегодная театральная премия Tony Awards, на красной дорожке которой появились многие звезды.

Самой эффектной девушкой церемонии на этот раз стала Эмили Ратажковски, позировавшая на красной дорожке в смелом платье с глубоким декольте и вырезами на талии. Сиенна Миллер выбрала более скромный, но все равно провокационный наряд — платье с верхом из прозрачного кружева.

Сиенна Миллер

Фото: Eastnews

Также премию посетили Ванесса Хадженс, Закари Куинто, Анна Винтур с дочерью Би Шаффер, Люси Лью, Джейк Джилленхол, Мариса Томей, Джим Парсонс и многие другие. Больше знаменитостей — в фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: East News

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