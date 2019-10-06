Эмили Ратажковски в очень смелом платье, Сиенна Миллер в прозрачных кружевах и другие звезды на премии Tony Awards — 2019

Самой эффектной девушкой церемонии на этот раз стала Эмили Ратажковски, позировавшая на красной дорожке в смелом платье с глубоким декольте и вырезами на талии. Сиенна Миллер выбрала более скромный, но все равно провокационный наряд — платье с верхом из прозрачного кружева.