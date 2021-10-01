Эмили Ратаковски впервые показала лицо 6-месячного сына

Эмили Ратаковски известна также несколькими успешными ролями в кино. Триллер «Исчезнувшая», где она сыграла любовницу главного героя Бена Аффлека, принес модели всемирную известность. Также Ратаковски снялась в клипе российского исполнителя Димы Билана «Неделимые».

В 2018 году модель вышла замуж за продюсера Себастьяна Беара-МакКларда после нескольких недель отношений.