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Эмили Ратаковски впервые показала лицо 6-месячного сына
30-летняя американская модель Эмили Ратаковски впервые стала матерью в марте этого года. Сын, которого назвали Сильвестр Аполлон, появился на свет в браке модели с продюсером Себастьяном Беаром-МакКлардом. И до сегодняшнего дня звезда скрывала от поклонников лицо первенца.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @emrata/Instagram
Ратаковски выложила в Instagram Stories фото Сильвестра, которого она держит за руку. Мальчик удивленно смотрит на маму в голубом свитере и красной кепке. Модель добавила на фото стикер с надписью «You're an angel» (Ты ангел).
Фото: @emrata/Instagram
Эмили Ратаковски известна также несколькими успешными ролями в кино. Триллер «Исчезнувшая», где она сыграла любовницу главного героя Бена Аффлека, принес модели всемирную известность. Также Ратаковски снялась в клипе российского исполнителя Димы Билана «Неделимые».
В 2018 году модель вышла замуж за продюсера Себастьяна Беара-МакКларда после нескольких недель отношений.
Фото: Instagram
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