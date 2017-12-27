Минувшим вечером в Лос-Анджелесе прошла 11-я ежегодная вечеринка The Art of Elysium Heaven Gala.

Особое внимание привлекла бывшая супруга Джонни Деппа и экс-подруга миллиардера Илона Маска актриса Эмбер Херд, появившаяся на красной дорожке в полупрозрачном серебристом платье от Georges Hobeika. Платье с глубоким декольте, открытой спиной и высоким разрезом восхитительно подчеркнуло стройную фигуру 31-летней актрисы.

Вечером 6 января в Калифорнии прошел традиционный благотворительный вечер The Art of Elysium Heaven Gala. Гостями мероприятия стали Систин Сталлоне, Дита фон Тиз, Ванесса Хадженс, Руни Мара, Виктория Джастис, беременная Крисси Тейген с супругом Джоном Леджендом и другие знаменитости.

Напомним, несколько месяцев назад стало известно о расставании Эмбер Херд и Илона Маска. Однако экс-влюбленные после разрыва несколько раз попадали вместе в объективы папарацци, что дало пользователям Сети повод заговорить о возобновлении их отношений.

Фото: eastnews