Эльман Пашаев заявил, что готов защищать блогера, который устроил ДТП в центре Москвы

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что готов защищать в суде блогера Эдварда Била, известного пранкера, который устроил аварию в центре Москвы сегодня, 1 апреля.

В результате аварии серьезно пострадала женщина, она находится в реанимации, а за ее жизнь борются медики.

«Если ко мне обратятся, я готов поработать по этому делу с блогером, — заявил Эльман Пашаев в интервью. — Но я не буду как Добровинский сам бегать за фигурантами резонансных дел и предлагать им свои услуги. У нормального адвоката на такие глупости и времени-то нет», — прокомментировал юрист журналистам «Комсомольской правды», которые с ним связались. Напомним, адвокат Александр Добровинский уже заявил, что готов представлять интересы пострадавшей стороны.

«Это же не дело Ефремова, которое лично я считаю политическим заказом. Тут все будет иначе. В ДТП судьба виновника зависит от потерпевшего. Можно и условным сроком отделаться. Если, конечно, водитель не был пьян. Например, я сейчас нахожусь в Мосгорсуде, работаю по делу о ДТП с двумя погибшими. Виновный водитель получил 2 года колонии-поселения. Если бы не общественный резонанс, дело Михаила Ефремова примерно так и должно было закончиться», — объясняет он.

Напомним, Эльмана Пашаева и Александра Добровинского хотели лишить адвокатской лицензии за то, что они позволили себе нарушения адвокатской этики, в том числе сообщали детали дела прессе.

Блогер Эдвард Бил известен своими жесткими роликами — он по-настоящему издевался над людьми, устраивая пранки. На него много раз жаловались, а его видео требовали запретить.