Эллен Дедженерес призналась, что отдала «почти полмиллиарда» долларов на благотворительность
Безупречная репутация шоу серьезно пошатнулась — с сентября 2020 года оно потеряло более миллиона зрителей, а все из-за того, что 11 членов команды заявили, что съемочный процесс The Ellen DeGeneres Show был для них крайне токсичным местом работы. Они рассказали, что за кулисами, неоднократно работники сталкивались с расизмом и издевательствами.
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Фото: Lisa O'Connor/Global Look Press
Также, появилась информация, что вся добродушность и открытость Эллен Дедженерес — напускная и ведущая становится такой только, когда включаются камеры. Даже бесконечные пожертвования на благотворительность делаются лишь для того, чтобы поддерживать этот образ, а не от чистого сердца, передает сиутацию американский OK!.
После выхода с отпуска, Эллен в первом же эфире принесла извинения перед зрителями и рассказала, что сама не знала, что происходит внутри команды. Ведущая взяла за происходящее всю ответственность на себя и пообещала, начать новый сезон с чистого листа: «Мы внесли необходимые изменения и сегодня мы начинаем новую главу», — подытожила она. Поэтому, финальный 19-й сезон программы, которая выходит с 2003 года, сегодня так важно начать с громких цифр, чтобы войти в историю телевидения не только благодаря скандалу.
После закрытия шоу, Эллен не пропадет полностью с медиа-радаров, в ее собственности не только этот проект, а начинала она карьеру в 80-х со стендапа в клубах и кофейнях (под влиянием Вуди Аллена и Стива Мартина) и даже добилась звания самого смешного человека в Америке, по версии телеканала Showtime.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look, Instagram
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