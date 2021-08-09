Эллен Дедженерес призналась, что отдала «почти полмиллиарда» долларов на благотворительность

После выхода с отпуска, Эллен в первом же эфире принесла извинения перед зрителями и рассказала, что сама не знала, что происходит внутри команды. Ведущая взяла за происходящее всю ответственность на себя и пообещала, начать новый сезон с чистого листа: «Мы внесли необходимые изменения и сегодня мы начинаем новую главу», — подытожила она. Поэтому, финальный 19-й сезон программы, которая выходит с 2003 года, сегодня так важно начать с громких цифр, чтобы войти в историю телевидения не только благодаря скандалу.

После закрытия шоу, Эллен не пропадет полностью с медиа-радаров, в ее собственности не только этот проект, а начинала она карьеру в 80-х со стендапа в клубах и кофейнях (под влиянием Вуди Аллена и Стива Мартина) и даже добилась звания самого смешного человека в Америке, по версии телеканала Showtime.