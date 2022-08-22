«Елизавета, подвинься»: Меган Маркл сделала смелое заявление

Меган Маркл продолжает отстаивать свои позиции. По словам королевского биографа Тома Бауэра, супруга младшего внука действующей королевы Великобритании решила круто изменить свою жизнь. Оказалось, что Меган Маркл с самого детства грезила о престоле и высоком статусе.

В школьные годы будущая супруга принца подружилась с сыном президента Боливии и уже через некоторое время после знакомства выступила со смелым заявлением. Маркл очень льстило общение со столь значимой персоной и она во что бы то ни стало решила стать полноправным членом светского общества.

«Ее амбиции никогда не вызывали сомнений. Она стремилась стать знаменитой. Подружившись в школе с сыном президента Боливии, Меган несколько дней хвасталась: "Я собираюсь стать королевой Боливии», — процитировал слова королевского биографа портал Express. Судя по тому, с каким упорством Меган идет к своей цели, можно предположить, что она имеет все шансы добиться желаемого.