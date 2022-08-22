«Елизавета, подвинься»: Меган Маркл сделала смелое заявление
Фото: Global Look Press
Меган Маркл продолжает отстаивать свои позиции. По словам королевского биографа Тома Бауэра, супруга младшего внука действующей королевы Великобритании решила круто изменить свою жизнь. Оказалось, что Меган Маркл с самого детства грезила о престоле и высоком статусе.
В школьные годы будущая супруга принца подружилась с сыном президента Боливии и уже через некоторое время после знакомства выступила со смелым заявлением. Маркл очень льстило общение со столь значимой персоной и она во что бы то ни стало решила стать полноправным членом светского общества.
«Ее амбиции никогда не вызывали сомнений. Она стремилась стать знаменитой. Подружившись в школе с сыном президента Боливии, Меган несколько дней хвасталась: "Я собираюсь стать королевой Боливии», — процитировал слова королевского биографа портал Express. Судя по тому, с каким упорством Меган идет к своей цели, можно предположить, что она имеет все шансы добиться желаемого.
Фото: Global Look Press