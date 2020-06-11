Елизавета Пескова показала эффектные черно-белые снимки с матерью и рассказала о ее советах

«Сегодня у моей мамы день рождения. Я решила собрать топ любимых маминых фраз. 15 лет. «Больная? Плачешь из-за мальчика?» - с тех пор плакали только из-за меня, а у меня удивительным образом к 22 годам сформировалось мышление опытной женщины, которой в голову не придёт ныть из-за мужского пола. 18 лет. «Девушка должна заниматься в первую очередь собой. Никому не нужна неинтересная, зависимая во всех смыслах от мужского пола женщина». 20 лет. «Лучше бы ты мозг качала, а не попу!» 21 год. «Никогда не говори о том, в чем не разбираешься и не лезь во все эти грязные интернет-разборки». 22 года. «Лиза, ты вызываешь полярные эмоции, от восторга до ненависти, но только не равнодушие». В целом из всех маминых советов хочу поделиться одним - в любой непонятной или неприятной ситуации бери в руки книгу! Чтение - это магия!», — подписала она снимки.