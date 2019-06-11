logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Елизавета Пескова, Мария Кравцова и другие на вручении ресторанной премии «Лавровый Лист»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 26

Елизавета Пескова

Фото: Пресс-служба
В Москве состоялась церемония награждения независимой ресторанной премии «Лавровый Лист». ежегодно присуждаемая лучшим представителям ресторанного сообщества.

Множество гостей, представляющих весь цвет ресторанной индустрии и знаменитости-гурманы заполнили зал отеля «Метрополь», где уже традиционно проходит ежегодная церемония. Мероприятие посетили Мария Кравцова, Елизавета Пескова, Марк Тишман, Андрей Фомин и многие другие.

Елизавета Пескова

Фото: Пресс-служба

«Открытием года» стал ресторан «Сахалин». Первый диплом с золотым листом из рук известного блогера и автора множества кулинарных книг Марии Кравцовой поднялась получать команда «Сахалина» во главе с шеф-поварами ресторана Виталием Истоминым и Алексеем Когаем.

«Лучшим рестораном» по мнению Общественного Совета стал Semifreddo, его выбрали более 70% проголосовавших членов Совета. Принимать награду из рук соучередителя Премии Игоря Губернского на сцену вышел основатель ресторана Игорь Витошинский. Совет Ресторанных Критиков, состоящий из самых влиятельных российских ресторанных обозревателей, выбрал победителем в номинации «Лучший ресторан» — ресторан Buro TSUM.

Луиджи Маньи и Уильям Ламберти (Uilliam's)

Фото: Пресс-служба

Взгляд из Москвы на рестораны Санкт-Петербурга ознаменовался выбором «Лучшего ресторана северной столицы» — ресторана «Bourgeois Bohemians». Приз Антону Белочкину вручил Андрей Фомин, соучередитель «Лаврового Листа». Игорь Журавлев — основатель легендарной сети «Кофемания» вручил награду в номинации «Ресторан Легенда», которая отмечает заведения успешные в течение многих лет. Приз достался ресторану, который начал формировать целый ресторанный кластер на «Патриках» — Uilliam’s. На сцену за призом поднялись один из основателей ресторана Уильям Ламберти и шеф ресторана Луиджи Маньи.

Специально для гостей «Лаврового Листа» бренд-шеф отеля «Метрополь», один из лучших поваров Москвы, Андрей Шмаков приготовил гастрономическое сет-меню, показывающее главные тренды развития современной русской кухни.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба / Александр Мурашкин и Григорий Галантный

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...