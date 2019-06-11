Елизавета Пескова, Мария Кравцова и другие на вручении ресторанной премии «Лавровый Лист»

«Открытием года» стал ресторан «Сахалин». Первый диплом с золотым листом из рук известного блогера и автора множества кулинарных книг Марии Кравцовой поднялась получать команда «Сахалина» во главе с шеф-поварами ресторана Виталием Истоминым и Алексеем Когаем.

«Лучшим рестораном» по мнению Общественного Совета стал Semifreddo, его выбрали более 70% проголосовавших членов Совета. Принимать награду из рук соучередителя Премии Игоря Губернского на сцену вышел основатель ресторана Игорь Витошинский. Совет Ресторанных Критиков, состоящий из самых влиятельных российских ресторанных обозревателей, выбрал победителем в номинации «Лучший ресторан» — ресторан Buro TSUM.