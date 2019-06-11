Елизавета Пескова, Мария Кравцова и другие на вручении ресторанной премии «Лавровый Лист»

Множество гостей, представляющих весь цвет ресторанной индустрии и знаменитости-гурманы заполнили зал отеля «Метрополь», где уже традиционно проходит ежегодная церемония. Мероприятие посетили Мария Кравцова, Елизавета Пескова, Марк Тишман, Андрей Фомин и многие другие.
Фото: Пресс-служба
«Открытием года» стал ресторан «Сахалин». Первый диплом с золотым листом из рук известного блогера и автора множества кулинарных книг Марии Кравцовой поднялась получать команда «Сахалина» во главе с шеф-поварами ресторана Виталием Истоминым и Алексеем Когаем.
«Лучшим рестораном» по мнению Общественного Совета стал Semifreddo, его выбрали более 70% проголосовавших членов Совета. Принимать награду из рук соучередителя Премии Игоря Губернского на сцену вышел основатель ресторана Игорь Витошинский. Совет Ресторанных Критиков, состоящий из самых влиятельных российских ресторанных обозревателей, выбрал победителем в номинации «Лучший ресторан» — ресторан Buro TSUM.
Фото: Пресс-служба
Взгляд из Москвы на рестораны Санкт-Петербурга ознаменовался выбором «Лучшего ресторана северной столицы» — ресторана «Bourgeois Bohemians». Приз Антону Белочкину вручил Андрей Фомин, соучередитель «Лаврового Листа». Игорь Журавлев — основатель легендарной сети «Кофемания» вручил награду в номинации «Ресторан Легенда», которая отмечает заведения успешные в течение многих лет. Приз достался ресторану, который начал формировать целый ресторанный кластер на «Патриках» — Uilliam’s. На сцену за призом поднялись один из основателей ресторана Уильям Ламберти и шеф ресторана Луиджи Маньи.
Специально для гостей «Лаврового Листа» бренд-шеф отеля «Метрополь», один из лучших поваров Москвы, Андрей Шмаков приготовил гастрономическое сет-меню, показывающее главные тренды развития современной русской кухни.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба / Александр Мурашкин и Григорий Галантный
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