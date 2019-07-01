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Тайный дневник: с 15 лет Елизавета II записывает самые значимые события, которые с ней происходили

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я выбрал вместо рекламы.
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Королева Елизавета

Фото: Global Look Press
Монарх тратит по 15 минут в день, чтобы записать происходящие с ней события и рассказать о своих эмоциях и мыслях.

Как известно, в каждой взрослой женщине живет маленькая девочка, которая и на ручки хочет, чтобы чувствовать себя в безопасности, и неожиданно оказаться в своей кровати, уснув в другой комнате под звуки улиц, и, конечно, написать в своем личном дневнике какую-нибудь великую мысль.

Королева Елизавета II давно не маленькая девочка — этой весной ей исполнилось 93 года, однако возраст ни на секунду не мешает ей увековечивать все свои мысли в тайный дневник, где хранятся не только секреты королевского двора, но и секреты самой королевы.

О том, что Елизавета каждый вечер уделяет своим рукописям по 15 минут, рассказал британскому изданию The Sun 76-летний актер Майкл Пейлин, который недавно стал кавалером британского рыцарского ордена. В июне он был удостоен звания рыцаря Уильяма за достижения в сфере путешествий, культуры и географии в рамках его комик-группы «Монти Пайтон».

«Мы разговорились о дневниках после того, как я упомянул, что сам вел подобный, где писал о своих встречах с людьми и различных мыслях. Она сказала, что тоже так делает, но ее хватает только минут на 15, прежде чем у нее начинаются головные боли», — рассказал Пейлин.

Предполагается, что Елизавета II продолжила королевскую традицию ведения личных записей, ведь этим же занимались и король Георг VI, и королева Виктория. Все дневники строго охраняется в равной степени, как охраняется жизнь самого монарха.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram, Global Look Press / Stephen Lock, Nils Jorgensen, Pool, Andrew Parsons

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