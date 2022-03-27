Недомогание не помеха: королева Елизавета II планирует почтить память мужа

Как сообщают источники The Sun, ее величество купила новый автомобиль две недели назад и использовала его, чтобы прокатиться по территории Виндзорского замка со своими корги. Источник утверждает, что это идеальное решение, поскольку помогает бороться со скованностью в ногах.

Несмотря на все это, королева намерена посетить церковную службу в годовщину смерти принца Филиппа. Во вторник она примет участие в памятном мероприятии в честь своего любимого мужа. Нет никаких предположений, что она будет использовать багги или инвалидное кресло.

Напомним, муж монарха принц Филипп умер 9 апреля 2021 года на сотом году жизни. В браке они прожили более 70 лет.

Фото и видео: Global Look Press, YouTube