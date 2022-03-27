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Недомогание не помеха: королева Елизавета II планирует почтить память мужа

Королева планирует посетить церковную службу в годовщину смерти мужа.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елизавета II может отклонять кандидатуру премьер-министра, которая ей кажется неподходящей

Фото: Stephen Lock/Global Look Press

В последнее время у Елизаветы II наблюдаются проблемы со здоровьем. Зимой она перенесла коронавирус, правда, болезнь прошла в легкой форме. Королева даже выполняла несложную работу. Позже стало известно, что у ее величества проблемы с ногами. Ей стало сложно передвигаться.

По слухам, королева начала использовать багги для гольфа, чтобы передвигаться по Виндзорскому замку. Четырехместный автомобиль, получивший название Queen Mobile, оснащен холодильником и развлекательным экраном, а его максимальная скорость составляет 43 мили в час. Багги также может похвастаться коричневыми кожаными сиденьями, динамиками Bluetooth, обогревом лобового стекла и 14-дюймовыми легкосплавными дисками.

Как сообщают источники The Sun, ее величество купила новый автомобиль две недели назад и использовала его, чтобы прокатиться по территории Виндзорского замка со своими корги. Источник утверждает, что это идеальное решение, поскольку помогает бороться со скованностью в ногах.

Несмотря на все это, королева намерена посетить церковную службу в годовщину смерти принца Филиппа. Во вторник она примет участие в памятном мероприятии в честь своего любимого мужа. Нет никаких предположений, что она будет использовать багги или инвалидное кресло.

Напомним, муж монарха принц Филипп умер 9 апреля 2021 года на сотом году жизни. В браке они прожили более 70 лет.

Фото и видео: Global Look Press, YouTube

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