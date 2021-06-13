Елизавета II мило нарушила протокол и потребовала саблю, чтобы разрезать торт

Сейчас в Англии проходит ежегодный саммит G7, и, как принимающая сторона, на всех официальных событиях и ужинах, присутствуют Королева и ее близкие. Почетными гостями G7 в этом году, стали президент Франции, Эмманюэль Макрон, президент Америки, Джо Байден и многие другие. А одним из событий в рамках съезда, стал «Большой обед», проходивший в саду «Эдем» в графстве Корнуэлл, на котором Королеве доверили разрезать праздничный торт. Сначала, как и предполагалось, для Елизаветы II специально подготовили нож. Но она, неожиданно для всех, попросила дать ей саблю.