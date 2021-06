Елизавета II мило нарушила протокол и потребовала саблю, чтобы разрезать торт

На видео с места события хорошо видно, как на помощь Елизавете пришли Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз, супруга принца Чарльза. Совместными усилиями, они смогли справиться с нелегкой задаче — и сделали первый надрез. Как только видео попало в сеть, Елизавету сразу нарекли «Владычицей тортов» (The Lady of the Cake), по аналогии с Озёрной феей (The lady of the Lake) — персонажу в цикле Артуровских легенд