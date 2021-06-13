Елизавета II мило нарушила протокол и потребовала саблю, чтобы разрезать торт
Сейчас в Англии проходит ежегодный саммит G7, и, как принимающая сторона, на всех официальных событиях и ужинах, присутствуют Королева и ее близкие. Почетными гостями G7 в этом году, стали президент Франции, Эмманюэль Макрон, президент Америки, Джо Байден и многие другие. А одним из событий в рамках съезда, стал «Большой обед», проходивший в саду «Эдем» в графстве Корнуэлл, на котором Королеве доверили разрезать праздничный торт. Сначала, как и предполагалось, для Елизаветы II специально подготовили нож. Но она, неожиданно для всех, попросила дать ей саблю.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: picture alliance
Когда королеве напомнили, что вместо сабли у организаторов все-таки есть нож, она ответила: «Я знаю, что есть! Это более необычно». Но с предоставленной церемониальной саблей возникли трудности - королева сначала воспользовалась не той стороной.
На видео с места события хорошо видно, как на помощь Елизавете пришли Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз, супруга принца Чарльза. Совместными усилиями, они смогли справиться с нелегкой задаче — и сделали первый надрез. Как только видео попало в сеть, Елизавету сразу нарекли «Владычицей тортов» (The Lady of the Cake), по аналогии с Озёрной феей (The lady of the Lake) — персонажу в цикле Артуровских легенд
Фото и видео: Picture Alliance, Reuters
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