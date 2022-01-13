Елизавета II лишила принца Эндрю своего покровительства из-за обвинений в насилии
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Фото: Magicmomentsuk/PLANET PHOTOS/Global Look Press
Королева Елизавета II лишила принца Эндрю всех воинских званий и королевского покровительства. Это решение было принято через несколько дней после того, как стало известно, что герцог Йоркский предстанет перед судом в Нью-Йорке. Принц обвиняется в сексуальном насилии.
В заявлении Букингемского дворца говорится, что отныне герцог Йоркский лишается покровительства королевы и будет защищать себя в суде как частное лицо. Елизавета лично сообщила Эндрю о своем решении, пишет Variety.
В сексуальном насилии принца обвиняет некая Вирджини Джуффре. Утверждая, что Эндрю изнасиловал ее, когда ей было 17 лет, Джуффре подала в суд за нанесение побоев и «умышленное причинение эмоционального стресса». Так как дело рассматривается в гражданском суде, вероятность тюремного заключения довольна низка, пишут британские СМИ.
Интересно, что в октябре полиция Лондона прекратила расследование дела Эндрю. По мнению сотрудников правоохранительных органов, никаких оснований для дальнейшего расследования дела не было, поскольку Вирджиния не смогла предоставить доказательств причастности принца к ее домогательствам.
Фото:Global Look Press