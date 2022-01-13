Елизавета II лишила принца Эндрю своего покровительства из-за обвинений в насилии

В сексуальном насилии принца обвиняет некая Вирджини Джуффре. Утверждая, что Эндрю изнасиловал ее, когда ей было 17 лет, Джуффре подала в суд за нанесение побоев и «умышленное причинение эмоционального стресса». Так как дело рассматривается в гражданском суде, вероятность тюремного заключения довольна низка, пишут британские СМИ.

Интересно, что в октябре полиция Лондона прекратила расследование дела Эндрю. По мнению сотрудников правоохранительных органов, никаких оснований для дальнейшего расследования дела не было, поскольку Вирджиния не смогла предоставить доказательств причастности принца к ее домогательствам.