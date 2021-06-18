Елизавета II и другие звездные поклонники футбола: за кого они болеют?

Королева Елизавета — не только важная медийная персона, но и человек, у которого есть свои хобби и увлечения. Футбол — одно из них. Увидеть старушку на стадионах, конечно, едва ли получится, однако она активно болеет за свою любимую команду — «Арсенал». А также, наверняка, и сборную Англии.

За «Арсенал», кстати, болеет и ее скандальный внук принц Гарри.