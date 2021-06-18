Елизавета II и другие звездные поклонники футбола: за кого они болеют?
Королева Елизавета — не только важная медийная персона, но и человек, у которого есть свои хобби и увлечения. Футбол — одно из них. Увидеть старушку на стадионах, конечно, едва ли получится, однако она активно болеет за свою любимую команду — «Арсенал». А также, наверняка, и сборную Англии.
За «Арсенал», кстати, болеет и ее скандальный внук принц Гарри.
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Фото: Wiese/face to face
Эмма Уотсон, хотя и родилась во Франции, по своему духу настоящая англичанка. Она с детства болеет за «Челси» — на их матчи она ходила вместе с отцом. Кстати, в одном из интервью актриса признавалась, что на футбол любит ходить неузнанной — вспышки камер отвлекают от игры.
Эмма Уотсон — отнюдь не единственная фанатка клуба. Мэтт Деймон был ярым поклонником «Челси», актриса Рене Зеллвегер тоже оказалась среди них — правда, в основном благодаря семейным традициям. А вот Джейсон Стейтем не афиширует свое хобби, но часто бывает на их матчах.
Кира Найтли буквально создавала свой образ с помощью футбола еще до того, как началась ее карьера, в фильме «Играй как Бекхем».
Фото: Кадр из фильма «Играй как Бэкхем»
Сама она является фанаткой одного из наиболее популярных в Британии клубов «Вест Хэм». Его, кстати, поддерживают многие другие звезды, среди которых актер Элайджа Вуд.
Среди российских звезд поклонники футбола тоже имеются, а главный фанат, бесспорно, Михаил Боярский. Ярый петербуржец, он активно поддерживает «Зенит», часто появляется на их матчах и носит сине-бело-голубые шарфики.
Фото: Global Look Press, Instagram Михаила Боярского
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