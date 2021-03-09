Елизавета II готовит ответный удар на интервью Маркл

Меган Маркл и принц Гарри дали Опре Уинфри скандальное интервью, в котором прозвучало много очень громких обвинений. В том числе Маркл обвинила членов королевской семьи в ее травле, а также в расизме.

Как сообщает Daily Mail, в Букингемском дворце все ошеломлены, и буквально парализованы страхом и тревогой. Сейчас вся семья обсуждает, как можно наиболее корректно ответить на обвинения Меган.

Пока королева никак не прокомментировала интервью, но собрала экстренное собрание с сыном Чарльзом и внуком привет цем Уильямом в режиме онлайн – все вместе они обсуждают, как можно наиболее корректно ответить герцогам Сассекским. Как говорят близкие к дворцу источники, продолжать скандал королевская семья не хочет, и думает, как спасти свою репутацию.

«Сотрудники ошеломлены. Но они чувствуют, что должны сохранять достоинство и проявлять сострадание. Многие хотят высказаться, но в битве око за око нет победителей. В конце концов, мосты придется возводить после того, как все это закончится», – рассказывает журналистам инсайдер, близкий к Букингемскому дворцу.