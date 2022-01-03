Елизавета Боярская встретила Новый год вместе с папой, мужем и детьми – и без телефонов
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Фото: Instagram @lizavetabo
Елизавета Боярская отдыхает от работы и суеты за пределами Петербурга - в компании друзей и семьи. Актриса опубликовала в своем Instagram «отчет» о новогоднем досуге, показав друзей, знаменитого папу, мужа и старшего сына.
В кадр также попали елка, которую украсили игрушками прямо на улице, и битком набитый холодильник. Боярская показала снимок, сделанный на кольцевой дороге, написав, что очень рада установившейся в новогодние дни петербургской погоде.
«31 декабря тепло, куча снега, без ветра! А 1 января такое солнце, просто чудо!», - восторженно отметила актриса. И сообщила заодно, что провела «три дня без телефонов, звонков и телевизора». Это, по словам Боярской, «был кайф». Ранее в своем Instagram похожие «загородные» снимки опубликовал супруг актрисы Максим Матвеев.
Фото: Instagram Елизаветы Боярской