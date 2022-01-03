Елизавета Боярская встретила Новый год вместе с папой, мужем и детьми – и без телефонов

«31 декабря тепло, куча снега, без ветра! А 1 января такое солнце, просто чудо!», - восторженно отметила актриса. И сообщила заодно, что провела «три дня без телефонов, звонков и телевизора». Это, по словам Боярской, «был кайф». Ранее в своем Instagram похожие «загородные» снимки опубликовал супруг актрисы Максим Матвеев.