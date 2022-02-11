Елизавета Боярская, Дима Билан и другие скорбят по Евгении Брик: «Мозг отказывается верить»
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Фото: Starface
«Женя, Женька, Женечка… Светлый, добрый, мудрый, талантливый человечище… Сложно поверить… Огромная потеря для всех нас! На таких, как ты, держится этот мир! Спасибо тебе за все! Мы будем скучать…» — написал Максим Матвеев.
«Потрясение! Такой человек, такая мама, жена, сестра, дочь, подруга, актриса, женщина! Нет слов. Невозможно было в тебя не влюбиться! Столько света, доброты! Какое счастье было с тобой смеяться, ты делала это так заразительно! Дай бог семье пережить эту потерю и нам всем! Лети, Женечка… Тебя будет очень не хватать!» — написала в Instagram Елизавета Боярская.
Наталия Антонова в память о подруге и коллеге опубликовала фото, на котором запечатлена еще совсем юная Женя: «Женечка... Как же так... Любимая, красавица… Не могу найти наши фото, а вот фотография проб, ты еще студентка, так было хорошо. Мы хохотали со Станиславом Андреевичем, нас не утвердили, а это и неважно, но это день нашего знакомства с тобой, такой красивой, доброй и талантливой девочкой. Очень люблю тебя и буду любить и молиться, у меня нет слов, плачу».
«Невозможно поверить… Женя… Так не должно быть… Но так происходит. Удивительно прекрасный во всем человек. До встречи!» — появилась публикация на странице Дарьи Мельниковой.
Оксана Фандера выразила свою скорбь лаконично.
Фото: www.instagram.com/veriga10
«Женя Брик… Как же так… Я не могу поверить... Учились вместе в школе-студии МХАТ. В голове не укладывается… Скорбим...» — написала Наталья Бочкарева, отметив хештег #боль.
Дима Билан, у которого актриса снималась в клипе «Не молчи», вспомнил, как им работалось вместе. «Не хочется во все это верить и слышать новости такого свойства. Но жаль, очень жаль! Такая светлая и добрая, искренняя, веселая и талантливая Евгения!
Помню, как мы разговаривали и смеялись в гримерке, поддерживая настроение на съемочной площадке непростого музыкального фильма. Все больше думаю, что в этом материальном мире люди талантливые, с эмпатией и добротой к окружающим уходят. Как будто не хотят видеть все то, что происходит сейчас в этом мире преломленных зеркал, отказываются принимать эти правила «игры».
Простите меня за такие рассуждения, но я так чувствую. Почему все это так трудно осознать? Искренне соболезную близким и родным!
Спасибо тебе, Евгения, за добро! Царствия небесного, лучшего мира на небе!» — написал он в Сети.
Фото: Кадр видео
«Женечка! Мозг рушится, отказывается верить в это! Любимая, светлая, трудолюбивая и отзывчивая... Безмерно талантливый во всем человек... 40 лет... Сил огромных родным и близким! Только сил, чтобы пережить такое горе...» — выразила слова соболезнования Мария Миронова.
Фото и видео: Instagram, Starface, кадры видео