Елизавета Боярская, Дима Билан и другие скорбят по Евгении Брик: «Мозг отказывается верить»

«Женя Брик… Как же так… Я не могу поверить... Учились вместе в школе-студии МХАТ. В голове не укладывается… Скорбим...» — написала Наталья Бочкарева, отметив хештег #боль.

Дима Билан, у которого актриса снималась в клипе «Не молчи», вспомнил, как им работалось вместе. «Не хочется во все это верить и слышать новости такого свойства. Но жаль, очень жаль! Такая светлая и добрая, искренняя, веселая и талантливая Евгения!

Помню, как мы разговаривали и смеялись в гримерке, поддерживая настроение на съемочной площадке непростого музыкального фильма. Все больше думаю, что в этом материальном мире люди талантливые, с эмпатией и добротой к окружающим уходят. Как будто не хотят видеть все то, что происходит сейчас в этом мире преломленных зеркал, отказываются принимать эти правила «игры».

Простите меня за такие рассуждения, но я так чувствую. Почему все это так трудно осознать? Искренне соболезную близким и родным!

Спасибо тебе, Евгения, за добро! Царствия небесного, лучшего мира на небе!» — написал он в Сети.