Елизавета Арзамасова рассказала о своем самочувствии: «Растет тревога и волнение»

В последнее время на хрупкие плечи Елизаветы Арзамасовой свалилось слишком много — совмещение постоянных выступлений в театре и воспитанием 3-месячного сына отнимает много сил и энергии.

Своими мыслями после тяжелого рабочего дня актриса решила поделиться с подписчиками в посте в Instagram.

« День выдался сложным. Один из тех, когда нужно успеть всё, что невозможно успеть и за два дня. Спектакль - не финал активности, потому что дома ждёт малыш, которому и ночью мамино внимание очень важно» — сообщает Лиза.

Как рассказывает жена Ильи Авербуха, в такие моменты очень трудно держать себя в руках и оставаться полной сил.

«В такие дни легко выйти из себя с риском «не зайти обратно». :))) Упускаются детали, растет тревога и волнение за невыполненное, непроконтролированное. Переживаешь за реакцию людей. У каждого из них свои дела и заботы. Хорошо, что меня научили с детства тому, что никто из посторонних не обязан понимать тебя, поддерживать и "входить в твоё положение"», — делится она с аудиторией.

Однако у Лиза Арзамасовой есть свой собственный метод борьбы с тяжелым душевным состоянием, который она успешно применяет в самые трудные для себя моменты.

«Действую проверенным способом: Улыбаюсь! Себе и людям. Как там у нашего любимого Федора Михайловича? «Не сдерживать себя, а владеть собой». Мне всегда в суете очень помогают внутренние «рассуждалки» и красивые природные явления. А сегодня с утра в Москве был первый снег! Красивый! Хлопьями. Впечатление на весь день!» — на радужной ноте заканчивает Лиза свое высказывание.