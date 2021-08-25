Элитный автопарк и дорогая недвижимость: что поделят при разводе Ивлеева и Элджей

Семейная жизнь Насти Ивлеевой и Элджея отличалась роскошью — супруги гоняли по Москве на шикарных машинах, получая многочисленные штрафы, отдыхали в дорогих отелях. А теперь им придется поделить имущество, стоимость которого оценивается более чем в 100 миллионов рублей, как подсчитал «СтарХит».

Так, у пары есть загородный коттедж, который стоит около 50 миллионов рублей. Там имеется свой спортзал, участок в несколько соток и пристройка для гаража.