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Элитный автопарк и дорогая недвижимость: что поделят при разводе Ивлеева и Элджей

Пара долго скрывала проблемы в отношениях, несмотря на то, что слухи об их расставании появились в Сети уже давно. Во время последней совместной съемки для глянца они признались, что приняли решение развестись.
Элитный автопарк и дорогая недвижимость: что поделят при разводе Ивлеева и Элджей

Семейная жизнь Насти Ивлеевой и Элджея отличалась роскошью — супруги гоняли по Москве на шикарных машинах, получая многочисленные штрафы, отдыхали в дорогих отелях. А теперь им придется поделить имущество, стоимость которого оценивается более чем в 100 миллионов рублей, как подсчитал «СтарХит».

Так, у пары есть загородный коттедж, который стоит около 50 миллионов рублей. Там имеется свой спортзал, участок в несколько соток и пристройка для гаража.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Настя Ивлеева в маске

Фото: @nastyaivleeva

Также у пары есть московская квартира, которая стоит около 25 миллионов рублей.

Помимо недвижимости, паре придется разделить и автопарк, в котором как на подбор шикарные автомобили. Знаменитая «Ламба» Ивлеевой стоит около 25 миллионов рублей. Кроме нее в коллекции блогера есть и другая, не менее дорогая машина — Mercedes за 20 миллионов.

У Элджея тоже есть свои игрушки — спортивный Nissan 350Z, который уже считается раритетом, и электрический спорткар BMW I8, который стоит около 10 миллионов.

Будет ли раздел имущества проходить через суд, как у других звездных пар, или бывшие супруги смогут договориться мирно, пока не известно.

Фото: Instagram Насти Ивлеевой и Элджея

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