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Елену Кондулайнен выписали из больницы после инсульта: «Восстанавливается после болезни»

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Елена Кондулайнен, 62 года

Фото: Globallookpress/© Anatoly Lomokhov

Актриса провела на больничной койке целый месяц, и ее состояние наконец-то улучшилось.

В конце июля Елена Кондулайнен попала в больницу со страшным диагнозом. Инсульт случился у актрисы прямо во время отдыха с коллегами в ресторане. Звезда фильма «Даун-Хаус» должна была произнести тост, но у нее это не получилось. Спутники Елены сразу заподозрили неладное и вызвали скорую, несмотря на просьбы Кондулайнен этого не делать.

От врачей поступали тревожные новости — на третий день после неожиданного удара состояние актрисы ухудшилось. Речь стала бессвязной, Кондулайнен даже перевели в палату интенсивной терапии. И вот, спустя месяц, наконец-то радостные новости — Елена выписана из больницы и теперь находится дома. Об этом сообщил представитель Театра Луны, в котором работает актриса.

«Кондулайнен сейчас дома, восстанавливается после болезни», — говорится в сообщении.

Елена Кондулайнен прославилась благодаря своим ролям в фильмах «Русь изначальная», «Сто дней до приказа», «Зверобой», «Даун Хаус». Актриса четыре раза была замужем. У нее двое детей: сыновья Александр и Михаил.

Фото и видео: Facebook, Globallookpress

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