Елену Кондулайнен выписали из больницы после инсульта: «Восстанавливается после болезни»

От врачей поступали тревожные новости — на третий день после неожиданного удара состояние актрисы ухудшилось. Речь стала бессвязной, Кондулайнен даже перевели в палату интенсивной терапии. И вот, спустя месяц, наконец-то радостные новости — Елена выписана из больницы и теперь находится дома. Об этом сообщил представитель Театра Луны, в котором работает актриса.

«Кондулайнен сейчас дома, восстанавливается после болезни», — говорится в сообщении.

Елена Кондулайнен прославилась благодаря своим ролям в фильмах «Русь изначальная», «Сто дней до приказа», «Зверобой», «Даун Хаус». Актриса четыре раза была замужем. У нее двое детей: сыновья Александр и Михаил.