Елена Захарова выложила в Instagram фотографии, сделанные ее трехлетней дочерью

Звезда сериала "Кадетство", а также российская актриса театра и кино Елена Захарова свои выходные ценит с особым трепетом, и каждый из них старается провести со своей любимой дочкой Майей. В этот раз Елена с дочерью отправилась на прогулку по лесу. «Сегодня был такой чудесный,солнечный,долгожданный выходной!! Лично я не помню ,такую солнечную и тёплую осень!»-делится она в своем Instagram.

Такие приятные сердцу моменты всегда хочется сохранить не только в памяти, но и на фотопленке. А именно этим актрисе еще и захотелось выложить в свой аккаунт. Ведь роль самого настоящего фотографа на себя приняла ее 3-летняя дочурка.

«Фотографии сделаны моей доченькой!»-гордо заявляет Елена под своим постом. И делится подборкой фотографий, на которой Майя поймала свою маму в лучах осеннего солнца со счастливой улыбкой на лице.