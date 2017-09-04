Поддержка близких и религия помогли актрисе справиться с трагедией

Шесть лет назад в семье Елены Захаровой произошла страшная трагедия: в результате врачебной ошибки умерла восьмимесячная дочка актрисы Анна-Мария. Спустя несколько лет после потери ребенка Елена рассказала, что помогло ей пережить смерть девочки и вернуться к нормальной жизни.

По словам актрисы, главным спасением для нее стала вера. Елена регулярно стала посещать церковь. «Ни про кого не хочу сказать, но бывают очень строгие батюшки. Один может поддержать словом, а другой может как-то так сказать, что тебе потом будет очень тяжело. Вот отец Алексей (священнослужитель из храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках — прим.ред.) смог для меня подобрать правильные слова!» — поделилась актриса в эфире программы «Слово» на телеканале «Спас».

Сегодня снималась на прекрасном телеканале Спас,скоро в эфире программа#слово# с ведущим Антоном Куриловичем#еленазахарова #телеканалспас #антонкурилович #слово Публикация от Елена Захарова (@lenazaharova57) Сен 4 2017 в 11:55 PDT

Кроме того, Елена благодарна родителям и близким: «Вера... Именно вера меня спасла тогда. Конечно, еще и родители, и близкие! Меня спасла вера в Бога и в то, что когда-нибудь все будут вместе, если так можно говорить».