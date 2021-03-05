Елена Захарова в твидовом платье и другие на открытии выставки «Париж для своих»
Фото: Фото: архив пресс-службы
Гостей встречали Егор Альтман, основатель галереи, Василий Церетели, исполнительный директор Московского музея современного искусства и куратор проекта, и Лилит Адибекян, CEO Галерей «Времена года».
На открытии появились Нелли Кобзон, Марина Добровинская, актриса Елена Захарова, Александр Сирадекиан, Диана Манасир, Михаил Бройтман, Дмитрий Буткевич, Умар Джабраилов, Сарина Турецкая, Анжелика Тиманина, Ира Чайковская, Полина Звездина, Анка Ахалая, Милана Пич, Ира Йовович, Бэлла Купсина и другие знаменитости, а также Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России господин Пьер Леви.
Елена Захарова выбрала образ в стиле Chanel и появилась в элегантном твидовом платье в винтажном стиле.
Фото: Фото: архив пресс-службы
Виктория Берман выбрала бежевое платье, на которое накинула черный жакет, и сделала акцент на ботильонах и ремне с анималистическим принтом. Ира Йовович выбрала эффектный брючный костюм изумрудного оттенка, винтажную блузку и персиковый галстук.
Фото: Фото: архив пресс-службы
Фото: Фото: архив пресс-службы
В ярком оранжевом платье необычного кроя с бежевыми рукавами появилась Ира Чайковская, а Анжелика Тиманина надела на открытие выставки кожаные черные брюки и объемный бордовый свитер с горлом.
Фото: Фото: архив пресс-службы
Фото: Фото: архив пресс-службы
На выставке посетители могут увидеть более 50 избранных работ Пабло Пикассо, Марка Шагала и Зураба Церетели. Выставка открыта до 26 апреля в Галереях «Времена года» по адресу Кутузовский пр-т, 48, 3 этаж.
Фото: архив пресс-службы
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