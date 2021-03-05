Елена Захарова в твидовом платье и другие на открытии выставки «Париж для своих»

Гостей встречали Егор Альтман, основатель галереи, Василий Церетели, исполнительный директор Московского музея современного искусства и куратор проекта, и Лилит Адибекян, CEO Галерей «Времена года».

На открытии появились Нелли Кобзон, Марина Добровинская, актриса Елена Захарова, Александр Сирадекиан, Диана Манасир, Михаил Бройтман, Дмитрий Буткевич, Умар Джабраилов, Сарина Турецкая, Анжелика Тиманина, Ира Чайковская, Полина Звездина, Анка Ахалая, Милана Пич, Ира Йовович, Бэлла Купсина и другие знаменитости, а также Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России господин Пьер Леви.

Елена Захарова выбрала образ в стиле Chanel и появилась в элегантном твидовом платье в винтажном стиле.