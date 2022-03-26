Елена Захарова призналась, что получает зарплату менее 20 тысяч рублей

«Действительно, в театре больше 20 тысяч рублей никогда не получала. Но моя трудовая книжка еще с института лежит там. Хотя деньги для меня важны, но не все я делаю ради заработка. Например, у меня есть поэтические проекты — ради удовольствия», — призналась Захарова в интервью «Экспресс Газете».

Актриса также отметила, что характер часто мешает добиваться поставленных целей. По натуре, Елена очень скромный и добрый человек и завистливые коллеги не раз пытались этим воспользоваться. «Никогда не было желания идти по головам, любой ценой получать роли или вступать в какие-то отношения с режиссерами. Я столкнулась с невероятным количеством подлости в актерской профессии. В лицо улыбаются, а как только отворачиваешься, плетут интриги. Но я рада, что интеллигентная и воспитанная», — поделилась Елена.

Фото: Global Look Press