Елена Захарова отметила 3-летие дочери, которую никому не показывает

«С днем рождения доченьки», — поздравила актриса Елена Ксенофонтова. «С днем рождения доченьку. От нас всех. Обнимаем вас крепко», «Леночка, поздравляю сердечно! Неужели три года? Прекрасной жизни в любви и радости, здоровья и тепла, солнышка и чуда! Обнимаю вас, дорогие девочки, люблю», «Поздравляем вас и доченьку, самое главное — это здоровье. Пусть растет самой счастливой», «Леночка, крепкого здоровья вам и вашей девочке! И огромного-преогромного счастья и любви», — пожелали друзья и подписчики Елены.

У Елены Захаровой уже была дочь. В феврале 2011 года она родила Анну-Марию от жениха, бизнесмена Сергея Мамотова. Но на 8 месяцев малышка умерла от острой вирусной инфекции. Родители не смогли пережить трагедию вместе и вскоре расстались.

В декабре 2017-го Елена Захарова в возрасте 42 лет во второй раз стала мамой. Но кто отец ее ребенка, неизвестно. Также она не показывает никому малышку и даже не называет ее имя.